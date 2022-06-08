Надаля засняли на костылях через два дня после победы на «Ролан Гаррос»

Фото: IMAGO/HMB Media/Antonio Borga/Global Look Press

Рафаэль Надаль

В социальных сетях появилось видео, на котором показано, как 22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль передвигается на костылях. Ролик был снят спустя два дня после победы испанского теннисиста на «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата во Франции Надаль обыграл норвежца Каспера Рудда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Испанец выступал на турнире на уколах из-за травмы стопы.

Ранее сообщалось, что польская теннисистка Ига Швентек, первая ракетка мира, выиграла «Ролан Гаррос». В финале она победила американку Коко Гауфф (23). Встреча продлилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3. Во втором сете Гауфф повела со счётом 2:0, но после этого проиграла пять геймов подряд.