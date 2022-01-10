Полиция Австралии применила перцовые баллончики против фанатов Джоковича

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Полиция Мельбурна применила перцовые балончики против поклонников сербского теннисиста Новака Джоковича, которые устроили стихийный митинг в городе. Видео было опубликовано журналисткой Кейт Келли из портала The Age.

Фанаты серба собрались у здания юридической фирмы, которая представляет интересы спортсмена и скандировали «Свободу Ноле». Позже они окружили машину с тонированными стеклами, так как думали, что на ней уезжает Джокович.

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI — Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022

Один из фанатов запрыгнул на крышу машины. Полиция ответила применением перцовых баллончиков.

Ранее в понедельник Джокович выиграл дело в суде Мельбурна, добившись отмены решения об аннулировании его визы. Но ещё в здании суда представитель австралийского МВД предупредил судью, что власти имеют возможность повторной отмены визы серба при помощи личных полномочий министра.

7 января 34-летнего спортсмена не пустили в страну из-за неправильно оформленной визы и отсутствия законного медотвода от вакцинации от коронавируса.