Определились соперники Джоковича, Медведева и Рублёва на Australian Open

В Мельбурне прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии по теннису, который начнётся в понедельник, 17 января. Серб Новак Джокович присутствует в сетке, несмотря на то что его визу по-прежнему могут аннулировать власти Австралии. Полностью с сеткой можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

В первом круге Джокович (1-й номер мирового рейтинга) должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем (78). Даниил Медведев (2) встретится со швейцарцем Хенри Лааксоненом (92), Андрей Рублёв (5) — с Джанлукой Маджером (Италия, 62), Аслан Карацев (20) — с испанцем Хауме Мунаром (72), а Карен Хачанов (30) — с американцем Денисом Кудлой (106).

Джокович — действующий чемпион Australian Open, в прошлом году он в финале обыграл Даниила Медведева. 12 января сообщалось, что сербу грозит до трёх лет лишения свободы за нарушение антиковидных мер в Сербии.

В данный момент 34-летний спортсмен находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его всё же могут депортировать до начала турнира.