Мячи на месте: женский теннис уходит из Китая, это невероятно

Ситуация с китайской теннисисткой Пен Шуай продолжает выглядеть очень несимпатично. Сама спортсменка жива, но остаётся несвободной. Реакция на это последовала максимально жёсткая: весь женский теннис уходит из Китая. Это самое смелое решение, принятое спортивной организацией, за очень много лет.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил о том, что готов заморозить сотрудничество с Китаем ещё две недели, когда история с Пен Шуай только началась. Тогда было вообще неясно, жива ли она. Сейчас, судя по всему, такой вопрос больше не стоит, но дело по-прежнему не закрыто, теннисистка не может свободно общаться с коллегами и работодателями из WTA, её считают заложником китайских властей. И смелое решение последовало: WTA отказалась проводить турниры в Китае и Гонконге.

Стив Саймон заявил, что не может просить своих спортсменок выступать там, где китайская теннисистка не имеет возможности доносить свои мысли. Его слова приводит пресс-служба WTA.

Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковёр обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA — равенство для женщин — значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и её игроками. В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг, — сказал Саймон.

Глава WTA заявил, что опасается рисков, с которыми теннисистки и другие работники организации могут столкнуться в случае организации соревнований в Китае в 2022 году. Он выразил сожаление, что Ассоциации пришлось принять подобные меры, но отметил, что ему не оставили выбора.

Решение смелое и необычное. Женский теннис в Китае очень популярен, в стране до пандемии проходило 12 турниров WTA, в том числе Итоговый, и отказ от них будет означать потерю огромного количества денег. Речь о десятках миллионов долларов. Но WTA показала, что для них честь и свобода людей важнее денег.

Стив Саймон Rob Prange/Keystone Press Agency

Эта ситуация выгодно отличается от той, что случилась несколько лет назад, когда генеральный менеджер клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори сделал пост в Twitter с поддержкой движения за свободу Гонконга, после чего Китай заморозил все инвестиции в Национальную баскетбольную ассоциацию. Лига, вместо того чтобы поддержать Мори, заставила его извиняться перед Китаем и сама за него оправдывалась. То был пример ситуации, когда деньги становятся выше политики и прав человека.

В не самом приглядном свете выставил себя сейчас МОК. Им нужно через два месяца (с 4 по 20 февраля 2022 года) проводить в Китае Олимпиаду, поэтому они решили с будущими хозяевами Игр не ругаться. Глава МОК Томас Бах заявил, что созвонился с Пен Шуай по видеосвязи и увидел, что та находится в безопасности. Своего начальника поддержал подчинённый Баха Ричард Паунд, член МОК. Вот, что он сказал.

У нас есть доказательства. Это видео смотрели люди, которые работали со спортсменами и понимают давление. Они бы заметили, что человек находится под принуждением. Но они пришли к единогласному решению, что она в порядке. И она попросила, чтобы люди проявили уважение к её частной жизни, — приводит его слова CNN.

То есть, МОК выгораживает китайцев и делает вид, что всё в порядке. Хотя тот факт, что с Пен Шуай так никто и не смог связаться из её коллег по WTA, включая самого Стива Саймона, говорит о том, что в порядке не всё. Теннисистка вроде бы и появлялась на публике, но только в эфире государственного СМИ и без всякого общения с прессой. Есть мнение, что показанные кадры, где Шуай в компании других людей принимает участие в теннисном мероприятии, были сняты до ноября 2021 года.

Пен Шуай Antonio Melita/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Своё мнение о ситуации выразила легендарная Мартина Навратилова, одна из самых титулованных теннисисток в истории. Она признаёт, что Пен Шуай жива и находится в безопасности, но считает позором, что она лишена свободы. С ней согласен и Новак Джокович, первая ракетка мира и один из величайших игроков всех времён. Он считает правильным решение WTA отказаться от проведения турниров в Китае.

Я полностью поддерживаю позицию WTA, потому что у нас недостаточно информации о Шуай Пэн и ее самочувствии. Ее здоровье имеет огромное значение для теннисного сообщества, независимо от того, что речь именно о ней. Подобное может случиться с любым, как с мужчиной, так и с женщиной... Речь идет о жизни теннисистки, поэтому нам как теннисному сообществу необходимо сплотиться. Так что я поддерживаю этот шаг, — сказал он.

На всякий случай, напомним, с чего вообще началась история Пен Шуай. Она сделала пост в крупной китайской соцсети Weibo, где рассказала про сексуальные связи с бывшим вице-премьером Госсовета КНР Гаоли Чжаном. Пост был удалён из соцсети через 20 минут после публикации. Более того, любое упоминание имени Пен Шуай и даже слова «теннис» стало невозможно. Скриншоты поста пропадали даже из личных переписок.

После этого 35-летняя теннисистка пропала и никто не знал, где она целых две недели. Да и сейчас до конца неясно, в каких условиях и где она содержится. Свободной связи с ней нет. Но если верить Томасу Баху, она всё-таки жива и выглядит здоровой, что уже хорошо.

В Китае и раньше люди пропадали за критику правительства, так что Пен Шуай оказалась в ситуации, которую не пожелаешь даже врагу. И эта ситуация, судя по всему, далека от разрешения. Можно только восхититься мужеством Стива Саймона и всех людей, принимающих решения в WTA. Вот у кого точно мячи (balls, как говорят в Англии, в значении яиц) оказались на месте.