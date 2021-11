Теннисистка Пэн Шуай появилась на публике впервые за несколько недель

На видеозаписи видно, как Пэн Шуай в компании других людей принимает участие в мероприятии. Как написал Ху Сицзинь в Twitter, съёмка была сделана утром 21 ноября в Пекине репортёром Global Times Куй Менем.

Чемпионка двух турниров Большого шлема в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях сообщила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Спортсменка не выходила на связь больше недели.

17 ноября Пэн впервые опровергла свои слова о домогательствах, она отправила письмо в руководство WTA. Позже в СМИ сообщили, что пропавшая теннисистка опубликовала фотографии в чате WeChat.

Пэн Шуай является двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, триумфатором Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В одиночных соревнованиях она дважды выигрывала турниры WTA, доходила до полуфинала Открытого чемпионата США в 2014 году. Там она уступила будущей финалистке соревнований Каролине Возняцки.