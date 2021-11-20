Теннисистка Пэн Шуай появилась на публике впервые за несколько недель

Китайская теннисистка Пэн Шуай посетила церемонию открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине, который прошёл 21 ноября. Об этом сообщил главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь, опубликовавший видео с мероприятия на своей странице в Twitter.

На видеозаписи видно, как Пэн Шуай в компании других людей принимает участие в мероприятии. Как написал Ху Сицзинь в Twitter, съёмка была сделана утром 21 ноября в Пекине репортёром Global Times Куй Менем.

Чемпионка двух турниров Большого шлема в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях сообщила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Спортсменка не выходила на связь больше недели.

17 ноября Пэн впервые опровергла свои слова о домогательствах, она отправила письмо в руководство WTA. Позже в СМИ сообщили, что пропавшая теннисистка опубликовала фотографии в чате WeChat.

Пэн Шуай является двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, триумфатором Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В одиночных соревнованиях она дважды выигрывала турниры WTA, доходила до полуфинала Открытого чемпионата США в 2014 году. Там она уступила будущей финалистке соревнований Каролине Возняцки.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin è¡é¡è¿ (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Ранее Сицзинь показал видео с теннисисткой Пэн Шуай, которая ранее перестала выходить на связь. На ролике спортсменка ужинает в окружении тренера и друзей. Редактор отмечает, что видео было сделано 20 ноября.