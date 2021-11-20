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Государственные СМИ Китая показали «пропавшую» теннисистку Пэн Шуай

20:15, 20 ноября 2021
Государственные СМИ Китая показали «пропавшую» теннисистку Пэн Шуай Пэн Шуай Фото: twitter.com/shen_shiwei
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Главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь показал видео с теннисисткой Пэн Шуай, которая ранее перестала выходить на связь. На ролике спортсменка ужинает в окружении тренера и друзей. Редактор отмечает, что видео было сделано 20 ноября.

Я получил видео, на которых видно, что Пэн ужинала со своим тренером и друзьями в ресторане. Оно было снято в субботу по пекинскому времени, — написал Сицзинь.

Чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях сообщила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Спортсменка не выходила на связь больше недели.

17 ноября Пэн впервые опровергла свои слова о домогательствах, она отправила письмо в руководство WTA. Позже в СМИ сообщили, что пропавшая теннисистка опубликовала фотографии в чате WeChat.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изучает возможность дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. Причиной подобного шага может быть названа «ситуация с правами человека в Китае».

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