WTA отказалась проводить турниры в Китае и Гонконге из-за дела Пэн Шуай

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил с заявлением, что организация временно отказывается от проведения соревнований в Китае и Гонконге из-за ситуации с двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай. Функционер заявил, что не может просить своих спортсменок выступать там, где китайская теннисистка не имеет возможности доносить свои мысли. Его слова приводит пресс-служба WTA.

Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковёр обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA — равенство для женщин — значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и её игроками. В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг. Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения, — сказал Саймон.

Глава WTA заявил, что опасается рисков, с которыми теннисистки и другие работники организации могут столкнуться в случае организации соревнований в Китае в 2022 году. Он выразил сожаление, что Ассоциации пришлось принять подобные меры, но отметил, что ему не оставили выбора.

17 ноября Пэн впервые опровергла свои слова о домогательствах, она отправила письмо в руководство WTA. Позже в СМИ сообщили, что пропавшая теннисистка опубликовала фотографии в чате WeChat.

Пэн Шуай является двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, триумфатором Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал прекратить обсуждение ситуации с якобы пропавшей теннисисткой Пэн Шуай. Он попросил обратить внимание на недавно опубликованную видеозапись с теннисного турнира, а также на видеозвонок президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.