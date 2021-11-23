В МИД Китая прокомментировали ситуацию с «пропавшей» теннисисткой Пэн Шуай

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвала прекратить обсуждение ситуации с якобы пропавшей теннисисткой Пэн Шуай. В разговоре с CNN она попросила обратить внимание на недавно опубликованную видеозапись с теннисного турнира, а также на видеозвонок президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Полагаю, все видели, как она недавно присутствовала на некоторых публичных мероприятиях, а также совершила видеозвонок с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Считаю, некоторым людям следует остановить злобную шумиху и прекратить политизировать этот вопрос, — сказала Лицзянь.

17 ноября Пэн впервые опровергла свои слова о домогательствах, она отправила письмо в руководство WTA. Позже в СМИ сообщили, что пропавшая теннисистка опубликовала фотографии в чате WeChat.

Пэн Шуай является двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде, триумфатором Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде.

Ранее сообщалось, что Пэн Шуай посетила церемонию открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине, который прошёл 21 ноября. Об этом сообщил главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь, опубликовавший видео с мероприятия на своей странице в Twitter.