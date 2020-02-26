Матч квалификации международного турнира по теннису Кубок Дэвиса между Японией и Эквадором пройдёт без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.
Болельщикам, которые приобрели билеты, вернут деньги. Один из японских телеканалов покажет трансляцию, сообщает официальный сайт турнира.
Ожидается, что на матче сможет выступить победитель 12 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде Кеи Нисикори, который не выходил на корт с Открытого чемпионата США.
Матч 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» — «Реал», который должен состояться 3 марта, может быть перенесён из-за эпидемии коронавируса на севере Италии, ранее писал NEWS.ru.
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