Кафельников осудил Джоковича за решение не прививаться от COVID-19

Новак Джокович сам виноват в том, что его лишили австралийской визы, так как он принял сознательное решение не прививаться от коронавируса, заявил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. Он уточнил, что не было доподлинно известно, есть у сербского теннисиста медотвод от вакцинации или нет, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В том, что сейчас происходит, его вина есть, это безусловно. Все вопросы бы отпали сами собой, если бы он вакцинировался! Но он выбрал другой путь, и мы имеем то, что имеем: фактически государственные органы принимают такое радикальное решение и поступают таким образом. Иного выбора, чтобы так не поступить, у них и не было. Мы не знаем на 100%, есть у него медотвод или нет, — аргументировал свою позицию Кафельников.

Он подчеркнул, что до сих пор есть ряд вопросов, ответы на которые пока не были получены. По его словам, в документах по этому делу были несостыковки, за которые «зацепились» власти Австралии. Именно поэтому, продолжил Кафельников, написанному Джоковичем в иммиграционных бумагах и не поверили. Вместе с тем теннисист выразил досаду из-за того, что сербский спортсмен не выступит на Australian Open.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что теннисисту Новаку Джоковичу повторно отменили визу из-за той цены, которую заплатили австралийцы в ходе борьбы с пандемией COVID-19.

14 декабря стало известно, что Джоковичу снова аннулировали австралийскую визу. Такое решение принял министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук. 34-летнему спортсмену придётся покинуть страну в ближайшее время.

Джокович не вакцинировался от COVID-19, а австралийские власти установили правила, согласно которым в страну могут въехать только вакцинированные люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.