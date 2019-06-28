Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как справлялся со своей славой.

Я бы хотел доминировать вечно. Когда пришли Рафаэль Надаль и остальные, мне понадобилось время, чтобы привыкнуть. Но в какой-то момент нужно снять шляпу и сказать: ты слишком хорош, — заявил швейцарец в интервью The Financial Times.