Джоковичу могут запретить участвовать в «Ролан Гаррос» без вакцинации

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню сообщила, что всем спортсменам, приезжающим на соревнования в страну, необходимо будет иметь сертификаты о вакцинации. Эти правила распространяются и на «Ролан Гаррос», передаёт ESPN.

Таким образом, сербский теннисист может столкнуться с новыми проблемами на турнире «Большого шлема» во Франции.

Сербский теннисист пытался выступить на на Australian Open без вакцинации, но власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только привитые люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.

В итоге австралийская виза спортсмена была аннулирована, а он депортирован из страны. Новаку грозит трёхлетний запрет на посещение Австралии.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии отменить визу спортсмена из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 и нарушения правил въезда. При этом он решил подчиниться решению судебной инстанции и объявил о начале работы с Австралийскими службами касаемо депортации