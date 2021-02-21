Даниил Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP

https://static.news.ru/photo/1b6e99f4-74e0-11eb-a922-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Bai Xuefei/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев официально поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

В обновлённом в понедельник, 22 февраля, рейтинге Медведев поднялся на одну позицию, сместив из первой тройки австрийца Доминика Тима. Даниил заработал повышение благодаря яркому выступлению на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до финала и в решающей встрече уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу 5:7, 2:6, 2:6.

Главным же открытием турнира, без преувеличения, стал россиянин Аслан Карацев, поднявшийся в рейтинге сразу на 72 пункта и впервые попавший в топ-50 — теперь он занимает 42-е место. 27-летний Карацев впервые выступал на Australian Open и поразил поклонников тенниса, умудрившись сходу добраться до полуфинала. Его, к слову, выбил из борьбы тот же Джокович — 6:3, 6:4, 6:2.

Что касается остальных россиян, то Андрей Рублёв, в Австралии в четвертьфинале уступивший Медведеву 5:7, 2:6, 3:6, сохранил восьмую строчку. Потерял одну позицию Карен Хачанов, опустившийся с 20-го места на 21-е.

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