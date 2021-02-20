Australian Open среди женщин выиграла японка Наоми Осака

https://static.news.ru/photo/909a8544-7364-11eb-b2a3-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/australianopen

Японка Наоми Осака стала победительницей Australian Open среди женщин.

Японская теннисистка стала уже второй раз победительницей чемпионата. Она обыграла свою соперницу американку Дженнифер Брэди со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

До этого Осака побеждала в турнире в 2019 году. Также из турниров Большого шлема она дважды (2018, 2020) выиграла US Open. В настоящий момент Осака является третьей ракеткой мира, Брэди — 24-й.

Россиянки на Australian Open 2021 дальше третьего круга не дошли.

Стоит заметить, что чаще всех — семь раз — турнир выигрывала американка Серена Уильямс. Тем не менее, как ранее писал NEWS.ru, Уильямс проиграла в полуфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Таким образом, 23-летняя спортсменка стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису. Осака выступала под третьим номером, Уильямс — под 10-м. Счёт игры, длившейся 1 час 15 минут, — 6:3, 6:4​​​.