Серена Уильямс проиграла в полуфинале Australian Open Осаке

https://static.news.ru/photo/e7a57054-71a4-11eb-acfd-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press / globallookpress

Серена Уильямс проиграла в полуфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Таким образом, 23-летняя спортсменка стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Осака выступала под третьим номером, Уильямс под 10. Счёт игры, длившейся 1 час 15 минут, — 6:3, 6:4​​​.

Теперь японка ожидает второго полуфинала, чтобы узнать, кто станет её соперницей. За выход в финал будут биться чешская теннисистка Каролина Мухова (25) и американка Дженнифер Брэди (22).

В ходе игры Наоми Осака набрала 39 очков на подаче, Уильямс — 27. Осака выиграла восемь геймов на подаче, против пяти у американской теннисистки. Всего эйсов: шесть — у Осаки и три — у Уильямс.

Столкновение поколений — одна из самых интересных историй в любом спорте, но в теннисе это всегда особенно ярко проявляется, всё-таки играют один на один. И в пятницу такое столкновение случилось на Australian Open: 39-летняя Серена Уильямс играла с 19-летней Анастасией Потаповой, получилось очень весело. И это далеко не единственное весёлое событие первой недели австралийского чемпионата. Промежуточные итоги супертурнира в Мельбурне — в материале NEWS.ru.