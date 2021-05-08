Даниил Медведев переместился на вторую строчку рейтинга АТР

https://static.news.ru/photo/c715012a-b14f-11eb-89df-96000091f725_660.jpg Даниил Медведев Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Новая его версия размещена на официальном сайте организации.

Медведев сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля. На прошлой неделе россиянин добрался до третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую позицию. Карен Хачанов потерял в рейтинге одну строчку, опустившись на 24-е место, Аслан Карацев остался 27-м. Первой ракеткой мира всё ещё является серб Новак Джокович.

Ранее стало известно, что испанская теннисистка Карла Суарес Наварро большой чемпионкой не была, «шлемов» не выигрывала, но несколько очень хороших побед всё-таки одержала. И главная из них — над раком. Преодолев болезнь, 32-летняя теннисистка не собирается останавливаться на достигнутом и уже бросила себе новый вызов — вернуться на корт и сыграть на «Ролан Гаррос — 2021».