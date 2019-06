Фото: Stefan Zeitz/Global Look Press

Магазин приложений App Store пополнился необычным экземпляром. Новинка, получившая название Bye Bye Camera, позволяет пользователям удалять людей с фотографий.

Приложение представляет собой арт-проект коллектива Do Something Good. Один из его членов под псевдонимом Damjanski описал Bye Bye Camera как «приложение для постчеловеческой эры». Программа использует YOLO (You Only Look...