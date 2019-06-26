https://static.news.ru/photo/d1c7ad4c-97e9-11e9-a525-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Zeitz/Global Look Press

Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении Google. Причина — несоблюдение законодательства о фильтрации трафика.

Мы уже в процессе составления протокола, административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещённого трафика компании Google не меняется, — приводит ТАСС слова возглавляющего РКН Александра Жарова.

Глава ведомства добавил, что фильтрация трафика, находящегося в реестре запрещённой информации, остаётся на уровне 68–70%. РКН уже штрафовал Google по этой же причине на полмиллиона рублей в конце 2018 года.

Ранее News.ru писал, что штраф за хранение личных данных россиян за рубежом может вырасти до 18 млн рублей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

По мнению Жарова, документ станет сигналом для таких компаний, как Facebook и Twitter. Помимо непосредственно потери денег, считает он, сам факт публичного наказания компаний повлечёт за собой падение их акций на фондовых рынках. По словам чиновника, опыт Google доказал, что такие меры могут принудить IT-бизнес к сотрудничеству с государством.