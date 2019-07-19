https://static.news.ru/photo/7b936cf0-ab0c-11e9-8c1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Разработчики онлайн-сервиса DeepNude, который «раздевает» женщин на загруженной фотографии, выставили проект на продажу. Информация об этом появилась спустя три недели после того, как авторы объявили о закрытии проекта.

О том, что приложение выставлено на продажу, его авторы сообщили в Twitter . Начальная цена составила $30 тысяч.

Are you an investor? Check this amazing opportunity: the DeepNude auction: https://t.co/rA5e2FO36V — deepnudeapp (@deepnudeapp) 19 июля 2019 г.

DeepNude — это программа для редактирования фотографий, которая с помощью нейросети убирает одежду и дорисовывает вместо неё части обнажённого тела, наиболее подходящие по строению фигуры.

По словам создателей программы, она быстро стала вирусной и разработчики потеряли контроль над трафиком. Принимая решение закрыть проект и устраниться от него, они заявляли, что «мир пока не готов к DeepNude».

Ранее News.ru посвятил специальный материал DeepNude, в котором также предполагается, почему пользователи заинтересованы в фейковом откровенном контенте.