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Сотрудников Facebook обвинили в завышении оценок Portal

Kevin The Tech Ninja/youtube.com

технологии [ версия для печати ]

Колумнист New York Times Кевин Руз изучил положительные рецензии на «умные» дисплеи Facebook Portal и Portal+, размещённые на Amazon, и обнаружил, что часть из них могла быть написана самими сотрудниками компании.

Журналист наткнулся на три пятизвёздочные оценки, поставленные людьми с «тем же именами, что и у работников Facebook»: Ореном Хафифом, Хавьером Кубрией и Тимом Чаппеллом. Пользователи хвалили технологию трекинга камеры устройства, а также качество звука. Чаппел, в свою очередь, написал, что его нельзя назвать «большим поклонником Facebook или других соцсетей», но он «рискнул и купил четыре Portal и один Portal+ для семьи».

По собственной воле

Как отметил Руз, подобные рецензии противоречат правилам Amazon, в которых говорится, что пользователям запрещается публиковать обзоры продукции, связанной с самим автором, его родственниками, близкими друзьями, партнёрами по бизнесу и сотрудниками. Это могло оказаться случайным совпадением, если бы оценки не прокомментировал вице-президент Facebook по AR/VR (дополненной и виртуальной реальности) Эндрю Босворт. Он поспешил заверить пользователей, что опубликованные обзоры — это не часть спланированной кампании Facebook по освещению девайса в более позитивном свете, и они не были скоординированы руководством. Босворт также процитировал часть внутреннего сообщения, отправленного сотрудникам при запуске Portal.

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы сотрудники Facebook участвовали в размещении отзывов о продуктах, которые мы продаем на Amazon», — говорится в нём.

Босворт добавил, что компания намерена попросить рецензентов убрать свои посты с сайта.

В середине октября Facebook пришлось пояснять ситуацию вокруг сбора данных пользователей «умных» дисплеев Facebook Portal и Facebook Portal+. По словам представителей компании, на устройствах не будет рекламы, однако информация о звонках и используемых приложениях может использоваться для таргетированных объявлений в других продуктах Facebook.

«Голосовой вызов Portal построен на инфраструктуре Messenger, поэтому когда вы совершаете видеозвонок на Portal, мы собираем одни и те же типы данных (например, данные о продолжительности и частоте вызовов), которые мы собираем на других устройствах с поддержкой Messenger», — заявила Facebook изданию Recode.

Продукт-менеджер Facebook Portal Рафа Камарго извинился за предоставленную ранее неточную информацию и добавил, что хотя эти данные могут быть технически использованы для таргетированной рекламы, он не знает, будет ли компания использовать эту возможность. Ранее Facebook говорила о четырёх формах защиты юзеров: возможности физически закрыть камеру, когда она не используется, или задействовать механический переключатель, а также об отсутствии возможности записи видео и сбора данных.

News.ru посвятил специальный материал главным провалам Facebook в 2018-м.


#FACEBOOK #facebookportal
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