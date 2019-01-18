Сотрудников Facebook обвинили в завышении оценок Portal

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Колумнист New York Times Кевин Руз изучил положительные рецензии на «умные» дисплеи Facebook Portal и Portal+, размещённые на Amazon, и обнаружил, что часть из них могла быть написана самими сотрудниками компании.

Reviewing your employer's products is definitely against Amazon's rules. It's also not exactly an indicator of confidence in how well they're selling organically! pic.twitter.com/vcXzderCXZ — Kevin Roose (@kevinroose) 17 января 2019 г.

Журналист наткнулся на три пятизвёздочные оценки, поставленные людьми с «тем же именами, что и у работников Facebook»: Ореном Хафифом, Хавьером Кубрией и Тимом Чаппеллом. Пользователи хвалили технологию трекинга камеры устройства, а также качество звука. Чаппел, в свою очередь, написал, что его нельзя назвать «большим поклонником Facebook или других соцсетей», но он «рискнул и купил четыре Portal и один Portal+ для семьи».

По собственной воле

Как отметил Руз, подобные рецензии противоречат правилам Amazon, в которых говорится, что пользователям запрещается публиковать обзоры продукции, связанной с самим автором, его родственниками, близкими друзьями, партнёрами по бизнесу и сотрудниками. Это могло оказаться случайным совпадением, если бы оценки не прокомментировал вице-президент Facebook по AR/VR (дополненной и виртуальной реальности) Эндрю Босворт. Он поспешил заверить пользователей, что опубликованные обзоры — это не часть спланированной кампании Facebook по освещению девайса в более позитивном свете, и они не были скоординированы руководством. Босворт также процитировал часть внутреннего сообщения, отправленного сотрудникам при запуске Portal.

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы сотрудники Facebook участвовали в размещении отзывов о продуктах, которые мы продаем на Amazon», — говорится в нём.

Босворт добавил, что компания намерена попросить рецензентов убрать свои посты с сайта.

В середине октября Facebook пришлось пояснять ситуацию вокруг сбора данных пользователей «умных» дисплеев Facebook Portal и Facebook Portal+. По словам представителей компании, на устройствах не будет рекламы, однако информация о звонках и используемых приложениях может использоваться для таргетированных объявлений в других продуктах Facebook.

«Голосовой вызов Portal построен на инфраструктуре Messenger, поэтому когда вы совершаете видеозвонок на Portal, мы собираем одни и те же типы данных (например, данные о продолжительности и частоте вызовов), которые мы собираем на других устройствах с поддержкой Messenger», — заявила Facebook изданию Recode.

Продукт-менеджер Facebook Portal Рафа Камарго извинился за предоставленную ранее неточную информацию и добавил, что хотя эти данные могут быть технически использованы для таргетированной рекламы, он не знает, будет ли компания использовать эту возможность. Ранее Facebook говорила о четырёх формах защиты юзеров: возможности физически закрыть камеру, когда она не используется, или задействовать механический переключатель, а также об отсутствии возможности записи видео и сбора данных.

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