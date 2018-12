Facebook года: как соцсеть девять месяцев хоронили заживо

https://news.ru/storage/news/9c640f18417cb69bbf596486bf1d6e1d/d43ad2d7-1383-4107-b563-8a756be05876_850.jpg Paul Sakuma/AP/TASS

News.ru — о главных провалах соцсети в 2018-м

Уходящий год у Facebook явно не задался. Новости о социальной сети появлялись с пугающей частотой, причём большинство из них носили явно негативный характер. Если собрать и проанализировать все инфоповоды, может сложиться впечатление, что всё это — спланированная кампания, целиком и полностью направленная на подрыв репутации Facebook. Сейчас Марк Цукерберг находится в незавидном положении, и, скорее всего, единственный подарок, который он рассчитывает получить от Санта Клауса, — чтобы всё это по поскорее разрешилось.

News.ru рассказывает о затянувшейся череде неудач Facebook, начавшейся с одного из крупнейших цифровых скандалов последних лет.

Facebook, Трамп и Cambridge Analytica

17 марта 2018 года сразу два известных издания, The Guardian и The New York Times, опубликовали материалы, в которых говорилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica получила доступ к данным 50 млн пользователей Facebook, а затем использовала их без согласия юзеров в ходе президентской кампании Дональда Трампа. Сбор информации осуществлялся при помощи приложения-теста thisisyourdigitallife («это ваша цифровая жизнь»), созданного для соцсети в 2014 году сотрудником Кембриджского университета Александром Коганом.

За прохождение пользователям платили деньги, а вся собранная информация, по словам авторов, должна была быть использована только в исследовательских целях и не могла быть передана третьим лицам. Примечательно, что в общей сложности тест прошли 270 тыс. человек, а столь масштабная утечка объясняется тем, что приложение получало доступ не только к странице тестируемого, но к профилям его друзей, при условии, что они были открытыми. Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Последствия публикации статей The Guardian и The New York Times были сопоставимы с ядерным взрывом. И если до России дошла только его волна, то в США можно было наблюдать по-настоящему разрушительные последствия. Акции Facebook рухнули примерно на 7% по итогам торгов 19 марта, падение стало самым сильным за последние четыре года, в результате чего рыночная стоимость американской социальной сети упала на $37 млрд, а Цукерберг обеднел более чем на $5 млрд. Вместе с этим в Твиттере пользователи запустили хештег #DeleteFacebook, призывающий удалить свой аккаунт в соцсети.

Создатель Facebook прокомментировал скандал 21 марта, опубликовав большой пост на своей странице. Как отметил Цукерберг, в компании ещё в 2014 году приняли меры, чтобы предотвратить утечку данных пользователей и использование их в коммерческих целях. После публикации Facebook немедленно запретила Cambridge Analytica использовать любые услуги соцсети. Марк поспешил успокоить пользователей, заявив, что они уже работают с регуляторами, которые исследуют, что произошло.

«Это также было нарушением доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают, что мы их защитим. Мы должны это исправить», — резюмировал глава Facebook.

Через пару недель Цукерберг отправился отчитываться перед Конгрессом США. Но это было лишь началом. Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Марк Цукерберг (в центре)

Работа над ошибками и новые утечки

После мартовского инцидента Facebook пообещала провести собственное расследование и действительно всерьёз взялась за этот процесс. В середине мая 2018 года соцсеть поделилась результатами проверки приложений, имевших доступ к большим объёмам данных. Как отметили представители компании, они приостановили работу около 200 приложений, среди которых оказался проект Кембриджского университета myPersonality. В нём пользователи могли пройти психологические тесты, при этом дав разрешение на доступ к своим данным. Всего тест прошло около 6 млн пользователей социальной сети, половина из которых согласилась поделиться личными данными. После этого авторы проекта собрали необходимую информацию и разместили её на сайте.

По сведениям издания New Scientist, данные о более 3 млн юзерах Facebook находились в общем доступе в течение целых четырёх лет. Они не включили в себя ни имён, ни фамилий, в большинстве случаев были известны пол, возраст и статус отношений пользователей. Доступ ко всей этой базе данных могли получить только одобренные исследователи, однако логин и пароль к ней можно было найти в поисковике «меньше чем за минуту». Это объясняется недостаточной защитой сайта, где размещались данные. Представитель Facebook тогда заявил, что приложение уже тщательно проверяется и будет заблокировано, если его авторы откажутся от сотрудничества.

В начале июня The New York Times нанёс новый удар по социальной сети. Журналисты сообщили, что за последние 10 лет Facebook предоставлял доступ к личным данным пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. Среди них Apple, Microsoft, Samsung, Amazon и BlackBerry, с которыми компания Марка Цукерберга заключила соответствующие соглашения. Кроме того, некоторые производители устройств, как и в случае с Cambridge Analytica, получали личную информацию не только самих пользователей Facebook, но и их друзей без согласия. По словам американской газеты, компания пошла на такой шаг, чтобы занять лидирующую позицию среди всех социальных сетей.

Спустя всего несколько дней представители Facebook, учитывая свой предыдущий печальный опыт, сами сообщили о сбое в работе платформы, причиной которого стал запуск новых функций. Он привёл к тому, что настройки приватности данных 14 млн учётных записей были изменены без ведома их владельцев, в связи с чем материалы, предназначенные для небольшой группы людей, стали доступны всем «гостям» страницы пользователя. Проблему обнаружили в конце мая, и на её устранение у Facebook ушло пять дней. Администрация принесла свои извинения и приступила к персональному оповещению пострадавших от ошибки. Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В конце июня масла в огонь подлило и издание Metro, сообщившее, что Facebook подал заявку на весьма спорный патент — программное обеспечение, которое может получить доступ к микрофону смартфона посредством скрытых аудиосигналов. Эти звуки, передающиеся через телевизионную рекламу, не слышны для людей, но сама программа сможет их расшифровать, после чего запустит запись. Все данные впоследствии будут отосланы в Facebook. Соцсеть поспешила успокоить взволнованных пользователей, заявив, что никогда не будет использовать эту технологию в своих проектах. По словам вице-президента Facebook Аллена Ло, этим патентом они, наоборот, хотят защитить юзеров от «агрессии со стороны других компаний».

Середина лета ознаменовалось биржевым крахом соцсети. Акции Facebook рухнули сразу на 24%, их держатели суммарно потеряли около $150 млрд, а финансовое состоянии лично Цукерберга упало примерно до $70 млрд.

Хакерская атака и секс-цензура

В конце сентября Facebook пал жертвой хакеров. Из-за уязвимости киберзлоумышленники получили доступ к почти 50 млн аккаунтов соцсети. Администрации пришлось пойти на крайние меры и принудительно разлогинить пользователей. Спустя две недели, проведя расследование, соцсеть сообщила о 30 млн пострадавших, а не о 50, как сообщалось ранее. Самыми везучими оказались 1 млн юзеров — атакующие не получили доступ к их данным. У 15 млн узнали имя и такую дополнительную информацию, как электронная почта или номер телефона. А вот об оставшихся 14 млн пользователей хакеры узнали куда больше: пол, родной язык, статус отношений, религия, родной город, дату рождения и т. д. При этом, как отмечает соцсеть, хакеры не смогли завладеть паролями и данными платёжной и кредитной карты. В сообщении компании говорится, что необходимые меры по защите пользовательских аккаунтов были приняты моментально. Bruno Amaral/Fotoarena/Global Look Press

Отвлечь внимание от проблем соцсети должен был первый продукт компании — «умные» дисплеи Facebook Portal и Portal+. Устройства должны были анонсировать ещё в мае, но скандал с Cambridge Analytica спутал Facebook все карты. Гаджеты автоматически подстраивают изображение под всех участников конференции, поддерживают голосовое управление через Amazon Alexa и благодаря платформе Spark AR могут использовать элементы дополненной реальности. Что касается безопасности пользователей, то, по словам представителей компании, никакие данные о пользователях собираться не будут. К тому же им будут доступны четыре формы защиты юзеров: возможность физически закрыть камеру, когда она не используется, или задействовать механический переключатель, а также отсутствие возможности записи видео и сбора данных.

Казалось бы, полезное для некоторых устройство, однако и тут Facebook удалось сплоховать. Выяснилось, что Facebook Portal всё же может собирать информацию о звонках и используемых приложениях для таргетированных объявлений в других продуктах Facebook.

«Голосовой вызов Portal построен на инфраструктуре Messenger, поэтому когда вы совершаете видеозвонок на Portal, мы собираем одни и те же типы данных (например, данные о продолжительности и частоте вызовов), которые мы собираем на других устройствах с поддержкой Messenger», — заявили представители Facebook изданию Recode.

Продукт-менеджер Facebook Portal Рафа Камарго извинился за предоставленную ранее неточную информацию и добавил, что, хотя эти данные могут быть технически использованы для таргетированной рекламы, он не знает, будет ли компания применять эту возможность.

В середине октября Facebook без каких-либо публичных заявлений обновила правила сообщества, фактически запретив публикацию сексуального контента. Но об этом стало известно лишь после многочисленных публикаций в начале декабря. Администрация ресурса объясняет ужесточение борьбой с сексуальным насилием, секс-торговлей и домогательствами. Под запрет попали высказывания с сексуальным подтекстом, сексуально-провокационный сленг, упоминание сексуальных ролей, поз и предпочтений, а также контент с эротическим массажем и стриптиз-шоу.

И хотя ни о каких громких блокировках в Facebook слышно не было (например, страницы порнозвёзд с откровенным контентом продолжают быть активными), секс-цензура ожидаемо коснулась нескольких российских секс-блогеров Instagram, чьи аккаунты оказались заблокированы. Пострадавшие написали претензию в Instagram, но ответа от администрации социальной сети пока не поступило.

Финальный аккорд

Последний точечный удар по Facebook газета The New York Times нанесла 18 декабря, представив новую обличающую статью. В руках журналистов оказались документы, подтверждающие, что Facebook могла делиться данными с более чем 150 компаниями. Большинство из них — крупные технологические фирмы (Apple, Microsoft, Amazon), автопроизводители, медиаорганизации («Яндекс») и прочие. Все они получали ежемесячно доступ к данным сотен миллионов пользователей (Netflix и Spotify даже могли читать личную переписку), а вот выгода Facebook заключалась в притоке новых юзеров и увеличении дохода от рекламы. Сергей Булкин/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru

Что касается связи Facebook и «Яндекс», то российская компания якобы имела доступ к уникальным идентификаторам пользователей Facebook в течение многих лет, даже после того, как соцсеть отключила другие приложения от её данных, ссылаясь на соображения безопасности. Пресс-служба «Яндекса», в свою очередь, заявила, что компания с 2015 года перестала получать публичные данные пользователей Facebook из стран СНГ.

Facebook прокомментировала материала NYT, опубликовав заявление на официальном сайте. В нём говорится, что «ни одно из упоминаемых соглашений не давало компаниям доступ к информации без разрешения людей», и при этом они не нарушали соглашение с ФТК от 2012 года (Федеральная торговая комиссия).

Предполагаемо, акции Facebook упали на 7,2% после публикации расследования New York Times, до $133,24 за штуку. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается в $382,9 млрд.

История с Facebook ещё далека от завершения. Трудно сказать, что ждёт в ближайшем будущем Марка Цукерберга и его социальную сеть. Логично будет предположить, что после стольких провалов, утечек и неправильных, по мнению пользователей, решений, глава Facebook может решиться на такой серьёзный шаг, как отставка, чтобы передать бразды правления в более компетентные руки. Но что-то подсказывает, что Цукерберг не намерен сдаваться и говорить «прощай» своему детищу, которое в феврале 2019 года отпразднует 15-летний юбилей.