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Slack блокирует пользователей из Крыма

Hannah Wei/unsplash.com

технологии [ версия для печати ]

Пользователи системы чатов Slack cообщили о проблемах с доступом к своему аккаунту. Сервис заблокировал людей, которые связаны со странами под санкциями США.

Компания отправила некоторым пользователям из Крыма сообщение, в котором уведомляет о необходимости исполнить американские экономические санкции, рассказала российская организация в блоге на «Хабр». При этом, по их словам, заблокированы не все пользователи, проживающие в этом регионе.

Предписание властей Соединённых Штатов распространяется на Крым, Сирию, Иран, КНДР и Кубу. Однако, пользователи в Twitter сообщают, что блокировка коснулась и тех, кто никак не связан с перечисленными территориями.

«Мы используем только IP-адреса для выполнения этих действий и не располагаем информацией о национальности или этнической принадлежности наших пользователей», — передаёт РБК ответ Slack.

В организации уточнили, что действуют согласно требованиям американских властей.

Ранее News.ru сообщал, что на территории Крыма перестал работать сервис по бронированию отелей Booking.com. Такое решение администрация сайта приняла, поддержав торговые санкции, введённые в отношении полуострова со стороны Евросоюза. 


#крым #мессенджеры #slack
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