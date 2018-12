Slack блокирует пользователей из Крыма

Пользователи системы чатов Slack cообщили о проблемах с доступом к своему аккаунту. Сервис заблокировал людей, которые связаны со странами под санкциями США.

Компания отправила некоторым пользователям из Крыма сообщение, в котором уведомляет о необходимости исполнить американские экономические санкции, рассказала российская организация в блоге на «Хабр». При этом, по их словам, заблокированы не все пользователи, проживающие в этом регионе.

Предписание властей Соединённых Штатов распространяется на Крым, Сирию, Иран, КНДР и Кубу. Однако, пользователи в Twitter сообщают, что блокировка коснулась и тех, кто никак не связан с перечисленными территориями.

So @SlackHQ decided to send me this email. No way to appeal this decision. No way to prove that I'm not living in Iran and not working with Iranians on slack. Nope. Just hello we're banning your account. pic.twitter.com/giqYQcMJYz