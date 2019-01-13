USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.25 $
МОСКВА-6°C10:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Оптическая иллюзия разделила пользователей Сети на два лагеря

imagebroker.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Новая оптическая иллюзия, которая появилась в сети микроблогов Twitter, разделила пользователей Сети на два лагеря. Инженер по нанотехнологиям из Новой Зеландии Мишель Дикинсон предложил всем желающим отыскать на «полосатой картинке» животное.

По его словам, для того чтобы увидеть зверя, необходимо потрясти головой. При этом трясти телефон бесполезно.

Заинтригованные пользователи выполнили условие, но разделились во мнении о том, какой именно зверь появляется на картинке. Некоторые написали, что видят кота, другие заявили, что видят собаку.

«Я вижу кота с белыми вертикальными линиями, когда не трясу головой. Что еще там? Меняется изображение на собаку?» — поинтересовался один из подписчиков.

Ранее News.ru писал о том, что в Интернете активно обсуждают оптическую иллюзию. Речь идёт о фотографии, опубликованной на портале Reddit. На первый взгляд, на ней изображена бетонная стена. Но мнения пользователей неожиданно разделились: некоторые увидели на снимке пруд.


#интернет #иллюзия
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

Лента новостей
спорт 09:48
С составом команд к Универсиаде определятся к февралю
в мире 09:35
Федерация японского бизнеса подверглась кибератаке
экономика 09:00
Афганистан может получить от ТАПИ до $1 млрд
в мире 08:59
Взрыв прогремел в перуанском клубе
технологии 08:42
Учёные снова свяжутся со «Спектром-Р»
Другие новости
технологии 08:42
Учёные снова свяжутся со «Спектром-Р»
технологии 18:22
Виртуальная реальность угрожает новостным СМИ
Новый подход к подаче материала научит пользователей сопереживать
технологии 16:03
Новый iPhone станет самым быстрым в работе Wi-Fi
технологии 16:00
Учёные нашли способ наладить связь со «Спектром-Р»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top