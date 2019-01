Оптическая иллюзия разделила пользователей Сети на два лагеря

Новая оптическая иллюзия, которая появилась в сети микроблогов Twitter, разделила пользователей Сети на два лагеря. Инженер по нанотехнологиям из Новой Зеландии Мишель Дикинсон предложил всем желающим отыскать на «полосатой картинке» животное.

По его словам, для того чтобы увидеть зверя, необходимо потрясти головой. При этом трясти телефон бесполезно.

Заинтригованные пользователи выполнили условие, но разделились во мнении о том, какой именно зверь появляется на картинке. Некоторые написали, что видят кота, другие заявили, что видят собаку.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t