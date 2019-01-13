Оптическая иллюзия разделила пользователей Сети на два лагеря

https://news.ru/storage/news/1da8e36299d2e995dffe9c39e4e8e065/ac1a9bcc-6e7e-49cf-b411-96cd370189ee_850.jpg imagebroker.com/Global Look Press

Новая оптическая иллюзия, которая появилась в сети микроблогов Twitter, разделила пользователей Сети на два лагеря. Инженер по нанотехнологиям из Новой Зеландии Мишель Дикинсон предложил всем желающим отыскать на «полосатой картинке» животное.

По его словам, для того чтобы увидеть зверя, необходимо потрясти головой. При этом трясти телефон бесполезно.

Заинтригованные пользователи выполнили условие, но разделились во мнении о том, какой именно зверь появляется на картинке. Некоторые написали, что видят кота, другие заявили, что видят собаку.

«Я вижу кота с белыми вертикальными линиями, когда не трясу головой. Что еще там? Меняется изображение на собаку?» — поинтересовался один из подписчиков.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019

Ранее News.ru писал о том, что в Интернете активно обсуждают оптическую иллюзию. Речь идёт о фотографии, опубликованной на портале Reddit. На первый взгляд, на ней изображена бетонная стена. Но мнения пользователей неожиданно разделились: некоторые увидели на снимке пруд.