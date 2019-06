Однако смельчаков, измученных любопытством с начала июня и решившихся на установку беты iOS 13, ждёт немало новых и, самое главное, полезных функций. О лучших из них News.ru и решил рассказать.

Если вы считаете, что текущая версия «яблочной» операционной системы работает не так быстро, как хотелось бы, то Apple наверняка вас услышала. iOS 13. Так, работа FaceID стала на 30% быстрее, приложения запускаются вдвое быстрее, а сами загрузки программ и обновлений уменьшатся на 50% и 60% соответственно. Кстати, именно из-за этих улучшений Apple полностью сняла в iOS 13 лимит с загрузки контента по сотовой сети, при этом в мае увеличив его с 150 до 200 Мб для iOS 12.

Самым долгожданным нововведением стала тёмная тема, которая не только снизит напряжение глаз, но сэкономит заряд аккумулятора на устройствах с OLED-дисплеем. Dark Mode меняет весь внешний вид операционной системы, затемняя уведомления, Dock, фоны и встроенные приложения. Apple разработала специальные оптимизированные для режима обои, которые переключаются со светлого на темный при его активации, а также API, чтобы сторонние разработчики смогли создавать совместимые с тёмной темой приложения.

Включить Dark Mode можно в «Настройках» и «Пункте управления». Владельцам девайсов также доступны включение/выключение режима по расписанию, учитывается также закат/рассвет согласно местному времени.

Помимо прочего в Купертино обновили и «Напоминания», сделав их более полезными и более конкурентоспособными по сравнению со сторонними приложениями. Теперь приложение состоит из четырёх разделов, и все записи организованы в разные списки с настраиваемыми цветами и значками. Под каждым напоминанием можно написать дополнением к нему, а несколько списков можно сгруппировать вместе.

Пользователи смогут устанавливать конкретное время для необходимого дела или задачи, переносить напоминание в систему автомобиля, которое активируется, например, при поездке домой, добавлять фотографии, документы, ссылки или даже имя человека. В последнем случае Reminders напомнит вам о конкретной задаче при общении с добавленным пользователем через «Сообщения». Как отмечают разработчики, приложение даже будет автоматически выдавать соответствующие предложения при вводе длинных и описательных записей.

Новая опция клавиатуры QuickPath Keyboard (Android-юзеры тихо смеются в стороне) также окажется полезной для тех, кто предпочитает общаться через мессенджеры и соцсети со смартфона. Непрерывный ввод текст позволит пользователям набирать слова, не отрывая пальца от экрана и проводя им от буквы к букве. QuickPath хорошо угадывает вводимое слово, но при этом доступны и альтернативные варианты —они отображаются в панели над клавиатурой. Функция добавлена по умолчанию, и при желании её можно отключить в «Настройках»