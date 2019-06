https://static.news.ru/photo/77f3c018-974d-11e9-ab5f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Магазин приложений App Store пополнился необычным экземпляром. Новинка, получившая название Bye Bye Camera, позволяет пользователям удалять людей с фотографий.

At last, a camera app that automatically removes all people from your photos https://t.co/9TCM1b8KAF pic.twitter.com/Zg5tMADT5Q — TechCrunch (@TechCrunch) 24 июня 2019 г.

Приложение представляет собой арт-проект коллектива Do Something Good. Один из его членов под псевдонимом Damjanski описал Bye Bye Camera как «приложение для постчеловеческой эры». Программа использует YOLO (You Only Look One), искусственный интеллект для эффективной классификации объектов, который и обозначает контур человека. После этого приложение выполняет заливку фона.

Bye Bye Camera позиционируется авторами как несерьёзный проект, призванный обратить внимание пользователей на доступность ИИ-инструментов и на то, как они могут быть использованы.

Стоимость приложения составляет 229 рублей, и его средняя оценка на момент написания составляет 2.8. Юзеры жалуются, что либо Bye Bye Camera справляется с удалением плохо, либо не работает совсем.

