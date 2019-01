Илон Маск выложил реальное фото ракеты Big Falcon

Глава SpaceX Илон Маск выложил в социальные сети изображение тяжелой ракеты-носителя Big Falcon. Он утверждает, что это реальная фотография, сделанная на частном космодроме компании в Техасе. Снимок он выложил в своём аккаунте в Twitter.

В начале января Маск публиковал рендер новой ракеты. Реальный прототип практически не отличается от схематичного изображения и получил отражающую обшивку по всему корпусу.

Глава SpaceX отметил, что на фото — версия для запусков на низкую околоземную орбиту. Ракета для орбитальных запусков будет выше и получит более толстую обшивку. Её демонстрация запланирована на июнь 2019 года.

Следующие версии ракеты будут создаваться с прицелом на межпланетные полеты, информирует «Ридус».

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR