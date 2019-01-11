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Илон Маск выложил реальное фото ракеты Big Falcon

SpaceX/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Глава SpaceX Илон Маск выложил в социальные сети изображение тяжелой ракеты-носителя Big Falcon. Он утверждает, что это реальная фотография, сделанная на частном космодроме компании в Техасе. Снимок он выложил в своём аккаунте в Twitter.

В начале января Маск публиковал рендер новой ракеты. Реальный прототип практически не отличается от схематичного изображения и получил отражающую обшивку по всему корпусу.

Глава SpaceX отметил, что на фото — версия для запусков на низкую околоземную орбиту. Ракета для орбитальных запусков будет выше и получит более толстую обшивку. Её демонстрация запланирована на июнь 2019 года.

Следующие версии ракеты будут создаваться с прицелом на межпланетные полеты, информирует «Ридус».

Ранее News.ru сообщал, что Илону Маску предложили китайскую грин-карту. Предложение поступило от премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. 


#илонмаск
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