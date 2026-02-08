Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 15:56

Россиянам дали совет на фоне сообщений о наплыве техники Apple с Украины

IT-эксперт Зыков посоветовал проверять серийный номер iPhone перед покупкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перед покупкой техники Apple необходимо проверить серийный номер на официальном сайте производителя для подтверждения оригинальности устройства, заявил NEWS.ru главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков. Он также отметил, что для потребителя главным критерием выбора является цена, а не место отгрузки товара.

В целом какая разница, откуда ввезены смартфоны? Из Дубая, Японии или Украины. Людей волнует цена. И это ключевое. Поэтому ломаться они будут так же, как и iPhone из других стран. Важно при покупке провести проверку серийного номера на сайте Apple для подтверждения оригинальности устройства перед покупкой. Этот сервис официально показывает модель, статус гарантии и дату активации. Так можно выявить подделки или восстановленные устройства, если они не распознаны системой, ― объяснил Зыков.

Собеседник пояснил, что главный риск поставки техники с помощью параллельного импорта связан с отсутствием сервисной поддержки. Он также добавил, что Apple ужесточает контроль за такими поставками.

Основные риски параллельного импорта связаны с отсутствием официальной гарантии Apple в России, так как компания не признает сервис для серых поставок. Apple усиливает контроль над серыми поставками. Например, активация с использованием иностранных сим-карт теоретически может привести к блокировке активации или сервисов в будущем. Но это маловероятно. Иначе они, как и Google, выключили бы возможность приема платежей. Поэтому они нашу страну рассматривают как ту, где сплошь серые iPhone, ― резюмировал Зыков.

Ранее стало известно, что в Россию начали нелегально поставлять iPhone, MacBook и другую технику Apple с Украины. Причиной стало падение спроса на электронику на украинском рынке.

Софья Якимова
С. Якимова
