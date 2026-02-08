Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины В Россию начали нелегально поставлять технику Apple с Украины

В Россию начали нелегально поставлять iPhone, MacBook и другую технику Apple с Украины, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, причиной стало падение спроса на электронику на украинском рынке.

На фоне финансовых трудностей продажи техники внутри страны снизились. В итоге поставщики переориентировали потоки на Россию. По данным канала, устройства сначала вывозят с Украины в Польшу, затем через Белоруссию они попадают на российский рынок. Основными точками сбыта становятся рынки и островки в торговых центрах.

По данным канала, на упаковке присутствует маркировка «Apple Украина», но при этом вся информация продублирована на русском языке. Российские покупатели выбирают такую технику из-за цены: новые iPhone 17 Pro обходятся на 5–7 тыс. дешевле. При этом MacBook и телевизоры стоят примерно на 15 тыс. ниже, чем устройства, поставляемые из Японии и ОАЭ.

