Ученые обнаружили созданный с ИИ вирус Обнаружен первый вирус PromptLock, который использует ИИ

Эксперты компании ESET Research Labs обнаружили первый компьютерный вирус, использующий технологии искусственного интеллекта, сообщила в соцсети X пресс-служба организации. Новая вредоносная программа получила название PromptLock, пока она существует в виде прототипа.

Исследователи ESET Research Labs обнаружили компьютерный вирус, который использует ИИ. Это первая известная вредоносная программа такого типа, — говорится в сообщении.

Вирус работает с простым методом шифрования файлов. Массового распространения вредоносной программы ESET не зарегистрировала.

