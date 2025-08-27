День знаний — 2025
27 августа 2025 в 15:44

Ученые обнаружили созданный с ИИ вирус

Обнаружен первый вирус PromptLock, который использует ИИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты компании ESET Research Labs обнаружили первый компьютерный вирус, использующий технологии искусственного интеллекта, сообщила в соцсети X пресс-служба организации. Новая вредоносная программа получила название PromptLock, пока она существует в виде прототипа.

Исследователи ESET Research Labs обнаружили компьютерный вирус, который использует ИИ. Это первая известная вредоносная программа такого типа, — говорится в сообщении.

Вирус работает с простым методом шифрования файлов. Массового распространения вредоносной программы ESET не зарегистрировала.

Ранее стало известно, что мошенники с Украины начали использовать нейросети для обмана и шантажа граждан России. Такая история произошла с 16-летней жительницей Москвы. Злоумышленники написали ей с анонимного аккаунта в Telegram и начали заниматься вымогательством. Собеседник утверждал, что получил геоданные несовершеннолетней и фотографии интимного характера. Он требовал от девушки сделать обнаженные фото и видео с мужчиной, после чего отправить их ему.

вирусы
киберугрозы
кибербезопасность
искусственный интеллект
