IT-эксперт оценил идею создать национальный мессенджер в России IT-эксперт Щельцин заявил, что национальный мессенджер не выдержит конкуренции

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С технической точки зрения можно без проблем создать национальный мессенджер для России, однако он не выдержит конкуренции с корпорациями, заявил НСН IT-эксперт Арсений Щельцин. При этом он отметил, что самые качественные подобные программы созданы при участии выходцев из РФ.

Технически это возможно, но практически — нет. <...> Насколько такой продукт сможет конкурировать с российскими гигантами? Крупные корпорации выпускают мессенджеры для пользовательского сегмента. <...> Они максимально зачищают площадку для своей монополии в том или ином сегменте, — высказался Щельцин.

По его мнению, сегодня создать мессенджер по стартап-модели невозможно. Крупные корпорации даже с их ресурсами часто не понимают запросы пользователей и делают слабый продукт, пояснил специалист.

Таганский суд Москвы ранее наложил штраф в размере 4 млн рублей на Telegram. Мессенджер наказали за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.