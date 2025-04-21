Суд выписал новый многомиллионный штраф Telegram Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за нарушение правил блокировки контента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 4 млн рублей на Telegram, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Мессенджер наказали за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Платформу признали виновной в административном правонарушении. Речь идет о части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Telegram не раз признавали виновным по этой статье. Как пишет РИА Новости, в конце февраля тот же Таганский суд назначил компании штраф на сумму 3,5 млн рублей. В общей сложности за последние три года российские суды оштрафовали мессенджер на 63,4 млн рублей. Среди обвинений — неудаление призывов к экстремизму и детская порнография.

21 апреля Таганский суд Москвы признал Google виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Эта информация была опубликована в одном из роликов на YouTube.

Согласно решению суда, Google признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за нарушение порядка доступа к информации, подлежащей ограничению. Компании назначен штраф в размере 3,8 млн рублей.

Также стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России взыскала 13,4 млрд рублей штрафа с американской компании Google с 2021 года. Однако там уточнили, что это только 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства.