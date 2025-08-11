Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
HR-эксперт высказался об исчезновении профессии курьера

HR-эксперт Мурадян заявил, что дроны не скоро заменят курьеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Профессия курьера в России из-за дронов быстро не исчезнет, заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. Таким образом он прокомментировал «Ридусу» слова министра транспорта РФ Андрея Никитина о такой вероятности.

Принимая во внимание, что сейчас идет активное привлечение из Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеша, Вьетнама, Мьянмы, Таиланда — в ближайшие 2-3 года у нас придет на рынок большое количество дешевой рабочей силы. Ставить дроны для доставки груза будет экономически нецелесообразно, — заявил Мурадян.

Ранее полиция Санкт-Петербурга завершила двухнедельную операцию по выявлению нарушений среди курьеров. В ходе рейда зафиксировано 2130 случаев несоблюдения правил, преимущественно связанных с нарушениями ПДД. Транспортные средства злостных нарушителей изъяты и направлены на спецстоянки для проведения технических экспертиз.

