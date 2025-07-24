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24 июля 2025 в 12:11

В Петербурге полиция отобрала «железных коней» у курьеров

Полиция Петербурга провела операцию по проверке курьеров маркетплейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга завершила двухнедельную операцию по выявлению нарушений среди курьерских служб, заявили в пресс-службе управления МВД северной столицы. В ходе рейда зафиксировано 2130 случаев несоблюдения правил, преимущественно связанных с нарушениями ПДД. Транспортные средства злостных нарушителей изъяты и направлены на спецстоянки для проведения технических экспертиз.

Параллельно правоохранительные органы выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. Среди проверенных курьеров около 900 человек находились на территории России без соответствующих документов. По результатам проверки 228 мигрантов ожидает принудительное выдворение, а по 42 наиболее серьезным случаям возбуждены уголовные производства.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели масштабную проверку в Адмиралтейском районе, вблизи набережной Обводного канала. В ходе рейда было проверено более 300 человек, из которых 26 иностранных граждан оказались нарушителями миграционного законодательства.

Ранее в юго-западной части Москвы состоялся аналогичный рейд, организованный столичным следственным комитетом. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверки затронули различные коммерческие объекты, включая хостелы, торговые точки и предприятия общественного питания.

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