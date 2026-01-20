Эксперт спрогнозировал мрачное будущее и борьбу из-за ИИ

Развитие искусственного интеллекта ведет к усилению борьбы за энергоресурсы между государствами и обычными потребителями, заявил генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков в беседе с ТАСС. По его словам, развитие ИИ напрямую зависит от системы энергетики, что формирует порочный круг. Все более мощные технологические модели требуют большего объема данных и более высоких вычислительных мощностей.

Технологические гиганты не спешат делиться информацией о своих запланированных энергетических потребностях, но судя по открытым данным становится очевидно, что ИИ — это сила, которая меняет не только технологии, но и энергосистему — мир вокруг нас. Фактически начинается борьба за природные и энергетические ресурсы между государствами, бизнесом и потребителем, — указал эксперт.

Он пояснил, что ИИ позволяет создавать больше приложений. Это приводит к росту их использования. Увеличение использования, в свою очередь, создает спрос на еще более мощные модели. А такой спрос ведет к физическому расширению: требуется больше чипов, больше центров обработки данных и больше электроэнергии.

Ранее сообщалось, что гильдия киноактеров США рассматривает возможность новой забастовки. Ее целью может стать ограничение использования персонажей, созданных с помощью искусственного интеллекта.