«Яндекс» заключил мировое соглашение с онлайн-сервисами после критики

«Яндекс» заключил мировое соглашение с компаниями, которые в 2020 году пожаловались в ФАС на злоупотребление «Яндексом» доминирующим положением в поисковой выдаче и продвижение его сервисов с помощью так называемого специнструмента поисковой выдачи «колдунщиков». В частности, мировое соглашение было заключено с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими игроками, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деталями соглашения.

Компания опубликовала политику обеспечения непредвзятости своей поисковой выдачи и описание механизмов ранжирования в поиске, а также разработала политику партнёрской интеграции со своим поиском и заключила допсоглашение к договорам с проектами «Кинопоиск», «Вертикали» и «Медиасервисы» об использовании «колдунщиков» в соответствии с этой политикой. Партнёрское соглашение будет действовать в течение четырёх лет с момента утверждения судом мирового соглашения.

В рамках соглашения «Яндекс» выплатит 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий, который является оператором господдержки разработки и внедрения цифровых решений в РФ. Средства будут выплачены в течение 10 рабочих дней после утверждения соглашения судом.

Ранее Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi сформулировали претензии в специальной записке к «Яндексу», заявив, что компания нарушает закон о конкуренции. По их данным, интернет-гигант с помощью «колдунщиков» продвигает свои сервисы, выдавая ответы на запросы пользователей в результатах поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей. «Яндекс», по мнению авторов обращения, отдаёт приоритет связанным с ним сервисам.

В «Яндексе» заверили, что никогда не понижали позиции других компаний и не мешали размещать рекламу. Кроме этого, «Яндекс» заявил о готовности присоединиться к авторам письма и расширить список его адресатов до других компаний.