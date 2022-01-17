«Яндекс» заключил мировое соглашение с онлайн-сервисами после критики

«Яндекс» заключил мировое соглашение с компаниями, которые в 2020 году пожаловались в ФАС на злоупотребление «Яндексом» доминирующим положением в поисковой выдаче и продвижение его сервисов с помощью так называемого специнструмента поисковой выдачи «колдунщиков». В частности, мировое соглашение было заключено с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими игроками, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деталями соглашения.
Компания
В рамках соглашения «Яндекс» выплатит 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий, который является оператором господдержки разработки и внедрения цифровых решений в РФ. Средства будут выплачены в течение 10 рабочих дней после утверждения соглашения судом.
Ранее Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и ivi
В «Яндексе» заверили, что никогда не понижали позиции других компаний и не мешали размещать рекламу. Кроме этого, «Яндекс» заявил о готовности присоединиться к авторам письма и расширить список его адресатов до других компаний.