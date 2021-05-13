WhatsApp заблокирует не согласных с новой политикой пользователей

После вступления в силу новой политики конфиденциальности 15 мая WhatsApp начнёт блокировать пользователей, которые не согласились с правилами. Об этом говорится на сайте мессенджера.
Работу сервисов для таких людей
При этом сервис не собирается удалять учётные записи таких пользователей.
Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.
При этом накануне в пресс-службе мессенджера
Ранее власти Германии в экстренном порядке запретили компании Facebook собирать личные данные пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Они считают, что попытка заставить людей согласиться с новыми условиями конфиденциальности незаконна.