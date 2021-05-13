WhatsApp заблокирует не согласных с новой политикой пользователей

https://static.news.ru/photo/59932594-b3ef-11eb-9690-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После вступления в силу новой политики конфиденциальности 15 мая WhatsApp начнёт блокировать пользователей, которые не согласились с правилами. Об этом говорится на сайте мессенджера.

Работу сервисов для таких людей будут ограничивать постепенно. Сначала уведомление о необходимости согласиться с новыми правилами нельзя будет закрыть. Это значит, что функционал отправки сообщений и звонков сохранится, но только в ответ на аналогичное действие другого человека. Спустя несколько недель эти функции станут полностью заблокированы.

При этом сервис не собирается удалять учётные записи таких пользователей.

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили , что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы.

Ранее власти Германии в экстренном порядке запретили компании Facebook собирать личные данные пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Они считают, что попытка заставить людей согласиться с новыми условиями конфиденциальности незаконна.