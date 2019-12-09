https://static.news.ru/photo/602eaa7a-1a28-11ea-9734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая даёт возможность создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Она доступна по платной подписке на всех устройствах с установленной программой.

Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.

Адрес сайта показывает, что функция создавалась совместно с сервисом напоминаний Any.do. Она получила название WhatsApp Reminders (Reminders — напоминания. — NEWS.ru).

Создать задачу можно, отправив боту Any.do сообщение, в котором содержится время напоминания. Также настроить автоматическое формирование задачи можно, пересылая сообщения, полученные от других собеседников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют функцию автоматического удаления сообщений через определённый период времени. На данный момент эта опция появилась в бета-версии мессенджера на ОС Android. Включить функцию можно в настройках, во вкладке «информация о контакте». В групповых чатах настроить автоматическое удаление сообщений может только администратор чата.