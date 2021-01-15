WhatsApp перенёс введение новой политики из-за резкой критики

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Администрация мессенджера WhatsApp приняла решение о переносе сроков введения новой политики конфиденциальности, согласно которой пользователи делились своими данными с Facebook, материнской компанией сервиса.

Руководство мессенджера считает распространившуюся информацию о проблемах с конфиденциальностью сервиса дезинформацией, говорится на его сайте.

Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты, — отмечается в сообщении.

Там рассказали, что сообщения, которые люди отправляют друг другу, остаются приватными и защищёнными двусторонним шифрованием. Эти правила не изменятся при обновлении пользовательского соглашения.

Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удалён 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp, — добавили там.

Теперь крайним сроком принятия нового соглашения названо 15 мая.

В начале января WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В документ добавили пункт о передаче личных сведений в Facebook. Было заявлено, что поскольку мессенджер является частью корпорации, в которую также входят Facebook Messenger и Instagram, то информация будет передаваться всему «семейству приложений». Это объяснили необходимостью анализа вкусов и привычек пользователей.

Ситуация вызвала резкую критику со стороны пользователей. Многие активные пользователи мессенджера, в том числе крупные политики всего мира, сменили его на Telegram. В свою очередь в WhatsApp поспешили заверить, что все сообщения пользователей защищены с помощью сквозного шифрования, поэтому ни работники мессенджера, ни Facebook не могут видеть их. Заявление было опубликовано после того, как основатель Telegram Павел Дуров написал о невозможности изучить шифрование и конфиденциальность WhatsApp, так как их код скрыт, писал NEWS.ru.