ВВС США: военный спутник РФ сгорел над Индийским океаном

Российский военный спутник связи «Меридиан», запущенный в 2006 году, сошёл с орбиты и 6 июля сгорел над Индийским океаном к югу от Африки. Данные ВВС США публикует специализированный сайт space-track.org.

По данным американских военных, «Меридиан» вошёл в атмосферу около 15:31 по московскому времени над точкой с координатами 47,7 градуса южной широты и 23,5 градуса восточной долготы. Достигли ли поверхности какие-либо элементы спутника, не сообщается.

Спутник «Меридиан» был запущен с космодрома Плесецк в декабре 2006 года. Он перестал работать после столкновения с космическим мусором.

Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолётов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.

Ранее стало известно, что Роскосмос и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора. Комплекс будет способен автоматически обнаруживать космические аппараты и объекты «космического мусора», определять их угловые координаты и идентифицировать. Он сможет распознавать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров по отражённому от тех солнечному свету.