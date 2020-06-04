«ВКонтакте» запустила сервис коротких вертикальных видео

https://static.news.ru/photo/7c75f7be-a633-11ea-b3bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» запустила сервис «Клипы». Он представляет собой ленту коротких вертикальных видео на разные темы: от развлечений до образования.

По словам разработчиков, с помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному.

Одной из главных особенностей «Клипов» стало управление с помощью AR-механик: юзеры могут начать запись или включить эффект благодаря специальным жестам.



Первыми новый контент увидят друзья и подписчики, а продолжить увеличивать просмотры ролика поможет новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок.



«Клипы» станут доступны всем пользователям в новой вкладке приложения VK в ближайшие дни. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашённых авторов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что команда «ВКонтакте» объявила о появлении новой функции в декстопной версии. Пользователи получили возможность устраивать групповые голосовые и видеозвонки прямо на сайте.

На старте в разговоре смогут участвовать до восьми человек. Для начала групповых звонков юзеру нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.