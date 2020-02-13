https://static.news.ru/photo/a92e30b8-4e46-11ea-81a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ВКонтакте» объявила о завершении тестирования отметок «Нравится» в историях и полноценном запуске новой опции. Теперь пользователи соцсети могут оценить фотографию или ролик с помощью сердечка.

Тестирование показало, что пользователи стали реагировать на истории на 33% чаще, чем раньше. Такой инструмент позволяет в одно касание выразить свои эмоции, показать заинтересованность или поблагодарить автора за отличный контент, — рассказал директор по развитию продуктов «ВКонтакте» Вадим Дорохов.

По словам Дорохова, в 2020 году разработчики планируют выпустить ещё несколько инструментов, направленных на взаимодействие авторов контента и пользователей.

Отметки «Нравится» будут доступны как в историях от личных страниц, так и от сообществ. Пользователи и сообщества также могут устраивать опросы, добавлять стикер «Мнения» для обратной связи или советов, делать репост записей из ленты в истории, отправлять стикеры и эмоции в качестве быстрой реакции и многое другое.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» открыла представительства за пределами России — в Казахстане. В регионе появится собственная лента новостей, которая расскажет о талантливых авторах и важных событиях страны.