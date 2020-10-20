ВЭФ: развитие технологий приведёт к сокращению 85 млн рабочих мест

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Внедрение новых технологий неизбежно приведёт к упразднению большого количества рабочих мест. К такому выводу пришли авторы исследования Всемирного экономического форума (WEF).

Они отмечают, что в значительной степени на автоматизацию многих рабочих процессов повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, принятые в большинстве стран. Предполагается, что к 2025 году, по мнению работодателей из 26 стран мира, количество рабочих мест сократится на 85 миллионов.

Правда, сразу же авторы сообщают и «хорошую новость». За тот же срок должно появиться 97 миллионов новых мест на работу, адаптированную к разделению труда между людьми, машинами и алгоритмами.

Если вы ищете работу, следите за вакансиями в области искусственного интеллекта, цифрового маркетинга и информационной безопасности, — советуют исследователи.

Предполагается, что к 2025 году 84% работодателей проведут цифровизацию рабочих процессов. Соответственно, ожидается, что 44% сотрудников различных предприятий будут переведены на удалённую работу.

Темпы внедрения новых технологий в ближайшие годы останутся на текущем уровне, в отдельных областях — возможно, ускорятся. Помешать этому может недостаточность навыков на местных рынках труда — не только у сотрудников, но и у руководителей.

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