Генерал-лейтенант американских вооружённых сил в отставке Стивен Кваст заявил, что у США есть технология, с помощью которой можно транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час. С таким заявлением бывший командующий выступил в кампусе Хиллсдейлского колледжа.

На высказывания экс-главы Учебного авиационного командования ВВС США обратило внимание издание The Drive.

Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час, — пояснил он.

