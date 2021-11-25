В России разработали модель стратолёта для путешествий между континентами

Учёными Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева (КАИ) спроектирован стратолёт — сверхзвуковой аппарат для полётов между континентами в стратосфере. Информацию об этом разместили на сайте Роспатента. Данная машина значительно отличается от зарубежных аналогов, она будет иметь увеличенную полезную загрузку и небольшое время взлёта.

Конструкция летательного аппарата будет состоять из фюзеляжа с обычными крыльями, разгонного блока, нескольких управляющих поверхностей и одного овального крыла, прикреплённого через два бака с топливом к концам крыльев стратолёта. Два его газотурбинных двигателя будет скорее всего иметь вид комбинированных ракетных или воздушно-ракетных. Топливом, которое планируют использовать, будет кислород.

По словам разработчиков, данные технические решения позволят создать аппарат, который превзойдёт подобные машины зарубежных конкурентов по таким параметрам, как увеличенная полезная нагрузка и уменьшенное время взлёта. Максимально близким иностранным аналогом российскогапо парата называется проект британского многоразового беспилотного космолета Skylon, разрабатываемого компанией Reaction Engines Limited. По рассчётам конструкторов, он поднимется в воздух в середине 2020-х годов.

В числе изъянов британской машины — низкая экономичность комбинированного двигателя на некоторых скоростях, избыточная масса из-за увеличенных крыльев аппарата, стартующего с горизонтального разбега. Также среди минусов — большое количество времени для разгона и отрыва от взлётно-посадочной полосы. Неисключена и помощь особых тележек для взлёта.

Российский стратолёт, по планам учёных, удастся избавить от этих недостатков благодаря двухступенчатому принципу полёта. Она сократит заправочную массу топлива последней ступени, что скажется на полезной нагрузке.

Благодаря овальной форме крыла будет обеспечен больший угол атаки, что придаст дополнительную подъёмную силу. Это сократит время его взлёта.

Возможностью применения космических кораблей для полетов на Земле интересуется компания Илона Маска SpaceX. Ею разрабатывается ракета BFR (Big Falcon Rocket), которая должна использоваться как для полётов на Марс, так и для скоростных перелётов из одной точки в другую. По словам Маска, путешествие до большей части мест на Земле будет составлять менее чем 30 минут, а билет будет стоить, как в самолёт эконом-класса.

Ранее стало известно о патентовании суборбитального корабля для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом, его создателем стала ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в Роскосмос. Данная информация содержится в распространённом Федеральным институтом промышленной собственности патенте на изобретение.