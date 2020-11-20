В России появится платформа для коммуникации школьников и учителей

https://static.news.ru/photo/e5496532-2b35-11eb-abe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпросвещения РФ планирует создать социальную платформу коммуникаций (ИКОС) для учащихся и учителей. Новая разработка позволит проводить онлайн-трансляции занятий и создавать специальные группы школ и классов. Соответствующий проект был представлен на II Всероссийской конференции «Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы».

Как ожидается, платформу реализуют в рамках Цифровой образовательной среды (ЦОС), внедрение которой стартует в 2021–2022 годах в 15 регионах России. К 2024 году к системе должны быть подключены все российские школы, передаёт ТАСС.

ИКОС будет предусматривать создание групп школ, классов, секций, поддержку видеоконференций и чатов, хранение личных страниц учеников и учителей, ведение онлайн-трансляций занятий, а также облачное хранение файлов для педагогов.

Кроме того, учащиеся в рамках ЦОС могут получить свою цифровую биографию, куда будут вноситься все достижения за период учёбы.

Ранее NEWS.ru писал, что платформы для проведения школьных онлайн-уроков в режиме видеоконференции в России запустят в 2022 году. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он уточнил, что необходимые программы готовы разработать «Яндекс» и Mail.ru Group совместно с «Ростелекомом».