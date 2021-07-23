В России появится беспилотник с грузоподъёмностью в тонну

Холдинг «Вертолёты России», состоящий в госкорпорации «Ростех», планирует создавать дроны, способные поднимать грузы до 200 кг и тонны. Об этом рассказал директор по маркетингу и развитию бизнеса компании Олег Ландин, передаёт ТАСС.

Наш следующий масштаб будет 200 килограммов полезной нагрузки, и следующий шаг — тонна, — пообещал Ландин.

Он также рассказал, что сейчас в России есть беспилотники с максимальной грузоподъёмностью 50 и 70–80 кг. Это БАС-200 и VRT300.

БАС-200 был представлен на МАКС-2021, это беспилотный летательный аппарат вертолётного типа. Его максимальная скорость — 160 км/ч, он способен подняться до 3900 метров и продолжать полёт до четырёх часов. Цели беспилотника — мониторинг местности, доставка грузов, поисково-спасательные и сельскохозяйственные работы.

Ранее сообщалось, что на МАКС-2021 впервые будет показан экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте. До этого была продемонстрирована только разведывательная версия.