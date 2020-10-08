В работе Tele2 произошёл сбой

Сбой произошёл в работе сотовой связи оператора Tele2 в России. Чаще всего о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тулы, Ярославля, Владимира, Волгограда и Рязани.
Большинство абонентов жалуются на сбои в работе мобильного Интернета (55%), у 24% пользователей пропала мобильная связь, а у 19% не работают все сервисы,
4 октября, как писал NEWS.ru, пользователи со всего мира сообщили о крупном сбое в работе популярного мессенджера Telegram.
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