В работе Tele2 произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/1f85fdda-095a-11eb-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбой произошёл в работе сотовой связи оператора Tele2 в России. Чаще всего о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тулы, Ярославля, Владимира, Волгограда и Рязани.

Большинство абонентов жалуются на сбои в работе мобильного Интернета (55%), у 24% пользователей пропала мобильная связь, а у 19% не работают все сервисы, следует из данных сервиса Downdetector.

4 октября, как писал NEWS.ru, пользователи со всего мира сообщили о крупном сбое в работе популярного мессенджера Telegram.