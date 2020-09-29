В работе Instagram произошёл масштабный сбой

https://static.news.ru/photo/68bf09c6-029b-11eb-b5a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Масштабный сбой произошёл в работе социальной сети Instagram в целом ряде стран. Пользователи жалуются на проблемы, наличие которых подтверждаются и данными Downdetector.

На проблемы с Instagram пожаловались пользователи из США и Великобритании. Также сбой был зафиксирован в Германии, Италии, Польше и даже в Бразилии, передает РИА Новости.

В России сбой был зафиксирован у пользователей в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Портал Downdetector, сообщающий о сбоях интернет-сервисов по всему миру, отметил сбои с загрузкой новостной ленты у 58% пользователей, а также зафиксировал проблемы с логином у 25%. 16% пользователей имеют нарекания в целом к работе сервиса.

Как сообщал NEWS.ru, соцсеть Instagram, принадлежащую Facebook Марка Цукерберга, в сентябре стало серьёзно лихорадить. Сбои в работе сервиса происходили раньше 17 сентября, когда 73% пользователей не смогли войти в свои профили, 23 сентября, когда сбой коснулся многих городов России и 25 сентября, когда у пользователей также были жалобы на вход.