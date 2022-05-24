В Новосибирске разработали умную кофту-боди для реабилитации инвалидов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) разработали одежду с миостимуляцией для реабилитации инвалидов-колясочников, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу вуза. Резиденты студенческого бизнес-инкубатора «Гараж» создали прототипы кофты и чулок, способных стимулировать мышцы током малой мощности.

Умная кофта-боди мониторит состояние пациента, а компрессионные чулки со встроенными электрокимографическими датчиками отслеживают температуру тела. Специальный костюм предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Один из разработчиков костюма, участник команды Cyber Life Константин Лебеда рассказал, что пациенты с нарушениями нервных связей не способны сами заставить мышцы сокращаться, а костюм замечает их намерение с помощью датчиков.

Надевать комплект одежды пациенты с инвалидностью могут сами, без лишних движений.

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