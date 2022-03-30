В России появятся спортзалы для тренировок с экзоскелетами

Компания — производитель экзоскелетов для двигательной реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями ExoAtlet в течение года запустит в России фитнес-клубы, где можно будет потренироваться с экзоскелетами, сообщила глава компании Екатерина Березий. Она отметила, что экзоскелеты помогают людям с травмами спинного мозга, рассеянным склерозом, ДЦП (детский церебральный паралич) и ЧМТ (черепно-мозговая травма) пройти необходимую реабилитацию, пишет «Газета.Ru».

Мы хотим, чтобы у людей после стационара в клинике была возможность получить определенное количество тренировок, тогда мы сможем многих людей поставить на ноги. Запустить его можно в несколько этапов. Первый — это запуск пилотных проектов экзоджимов по России. Мы планируем сделать это в течение года, — подчеркнула Березий.

Тренировки в экзоскелете задействуют спинной и головной мозг пациента, а также стимулируют нервную систему, чтобы она работала должным образом. По её словам, клиническая эффективность данного метода уже доказана учёными. Первый такой фитнес-клуб появится в Москве и будет предназначен не для взрослых, а для детей.

Ранее стало известно, что после снятия основных коронавирусных ограничений в фитнес-залы вернулись 85% посетителей. Данные исследования предоставили Национальное фитнес-сообщество и компания — производитель тренажёров Hasttings.