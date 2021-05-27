Facebook не будет удалять посты о рукотворности коронавируса

Администрация Facebook больше не будет удалять публикации с информацией об искусственном происхождении коронавируса. Представитель соцсети рассказал об этом ABC News.
В Facebook отмечают, что решение
Ранее австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер. Автор материала вспомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии. Позже газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку сообщила, что трое китайских учёных из лаборатории в Ухани тяжело заболели незадолго до начала пандемии.