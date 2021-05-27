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Facebook не будет удалять посты о рукотворности коронавируса

10:39, 27 мая 2021

Администрация Facebook больше не будет удалять публикации с информацией об искусственном происхождении коронавируса. Представитель соцсети рассказал об этом ABC News.

В Facebook отмечают, что решение принято «в свете продолжающихся расследований о природе COVID-19 и с учётом консультаций с экспертами в области общественного здоровья». Представитель компании напомнил, что соцсеть постоянно обновляет политику в отношении того, какие именно утверждения о SARS-CoV-2 можно считать фейками.

Ранее австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер. Автор материала вспомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии. Позже газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку сообщила, что трое китайских учёных из лаборатории в Ухани тяжело заболели незадолго до начала пандемии. 

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